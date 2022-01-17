Можно получить спазм: в НСЗУ объяснили украинцам правила безопасного ныряния в прорубь на Крещение

Алкоголь не советуют употреблять.
На Крещение многие люди любят нырять в прорубь. Впрочем, важно это делать правильно, чтобы не навредить организму.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья.
Отмечается, что одноразовое погружение никакой пользы организму не принесет, а может даже наоборот. Новички в проруби могут получить спазм или переохлаждение.
Именно поэтому перед процедурой следует проконсультироваться с врачом. В случае отсутствия противопоказаний, следует заранее начать подготовку к погружению. Следовательно, следует закаляться. Можно начать с холодного душа и воздушных ванн.
"Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться", – советуют в НСЗУ.
Кроме того, необходимо выбирать нескользкую обувь и по возможности защитить от воды голову. А перед погружением следует сделать разминку, чтобы разогреть тело. Необходимо активно двигаться и в воде.
"Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого. Алкоголя лучше избегать", — подытожили в Нацслужбе здоровья.
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