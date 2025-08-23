Можно после похорон убирать в том доме, где был умерший: священник ответил

Алексей Филюк

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил предрассудок, можно ли после похорон убирать в доме покойника.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Во время похорон, когда мы теряем родных, близких, нам не очень до уборки. Но для многих людей уборка является успокоением. Тем более, когда на похоронах люди находили, насорили, уходили — никто же не разувался, как дома. Это ваша зона комфорта, ваш дом. И вы должны убрать после тех людей, которые пришли разделить с вами вашу потерю. Должен убрать. Поэтому и в тот же день, и на второй, и на третий, надо убрать дом. Потому что в свинарнике же не будем жить. Надо убирать дом. Ведь это наше место комфорта», — рассуждает священник.

Он призывает украинцев меньше верить в предрассудки, тогда наша жизнь будет проще. Также Филюк развеял еще один миф, что после смерти человека нельзя делать в его комнате ремонт.

«Так же с ремонтами — ай, нельзя делать ремонт до 40 дней, до 50 дней, до 70 дней. Кто говорил такое? Но хотите, так делайте. Но не придирайтесь ко мне, что уж „ой, все у вас можно“. Не всё можно. Нельзя грешить, нельзя ссориться с ближним, нельзя обсуждать, нельзя сердиться, плохие слова говорить, многое нельзя. А убирать дом можно и нужно. И мыться не забывать. Духовно мыться в исповеди, покаянии, и телесно в душе», — подытожил он.

