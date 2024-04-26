"Можно потерять даже автомобиль": юрист объяснил все нюансы по ограничению вождения авто для уклонистов

Юрист Роман Симутин рассказал, когда могут заработать предусмотренные новым мобилизационным законом ограничения права управления транспортным средством для мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Согласно его объяснениям, первые судебные иски по этому поводу появятся примерно через 5-6 месяцев после вступления закона в действие.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Закон вступает в силу через месяц. Военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это уже три месяца. Далее - обращение в полицию и получение ответа - до двух недель. Отправка требования по почте и получение обратного сообщения - как минимум, месяц. Ожидание добровольного выполнения требования - это 10 дней и подготовка и подача иска в суд - до 30 дней. Поэтому первые судебные иски появятся через 5-6 месяцев", - объяснил юрист.

Роман Симутин также рассказал, какое наказание грозит, если вас останавливает полиция и выявляет нарушения в виде ограничения права на вас. В таком случае изымаются права и составляется протокол по части 3 статьи 126 кодекса об админправонарушениях.

"Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления. Санкция статьи предусматривает уже лишение права управления сроком от трех до шести месяцев, а если вы в течение года, будучи привлеченным к ответственности по части 3 статьи 126 Кодекса об админправонарушениях, совершите правонарушения повторно, на вас составят протокол уже по части 5 статьи 126 Кодекса об админправонарушениях, где предусмотрена ответственность 40800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового. То есть вы можете потерять даже автомобиль", — объяснил юрист.

Напомним, военнообязанных мужчин, уклоняющихся от призыва, ограничат в праве управлять автомобилем по требованию военкомата. Все подробности решения читайте в материале ТСН.ua.

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