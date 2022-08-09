"Можно поздравлять с почином": ВСУ отныне достают в Геническ и заставляют оккупантов нервничать

Защитники Украины получили в Геническ.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Генически можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных сообщений", — сказал Хлань.

Он добавил, что взрывалось в Геническе, который расположен в 200 км от Херсона на железнодорожном пути.

"Был уничтожен состав орков. Район оккупанты использовали и считали его самым далеким и безопасным для своих составов, но как оказалось, ВСУ достают всюду", — говорит Хлань.

Напомним, что в Херсонской области россияне фактически не могут поставлять оружие и технику к линии фронта.

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