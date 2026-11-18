Мэм с Путиным / © соцмережі

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В ходе саммита АТЭС в Китае лидер КНР Си Цзиньпин фактически оттеснил российского диктатора Владимира Путина на второй план. Неуверенное поведение, припухлость на щеке и место в стороне от центральной группы лидеров мгновенно сделали Путина главным героем шуток и фотолягушек в украинских соцсетях

ТСН.ua собрал все подробности и самые смешные мемы украинцев.

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Как украинцы отреагировали на поведение Путина

Во время официальной церемонии совместной фотосъемки в Шэньчжэне Си Цзиньпин после рукопожатия Путина и Дональда Трампа лично указал главе Кремля на его позицию — в стороне от центральной группы лидеров.

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Именно этот эпизод, а также растерянный вид российского руководителя, стали главными темами для обсуждений в соцсети Threads.

Наибольшую волну шуток вызвало то, что Путина фактически «подвинули» на задворку.

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Эту идею подхватили и в сгенерированных мемах. На одной картинке Трамп и Си Цзиньпин весело цокаются бокалами за большим праздничным столом, пока угрюмый Путин сидит в одиночестве за маленьким столиком в углу или вообще с детьми.

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Сходную атмосферу передает и другой мем, в котором официальное групповое фото превратили в детский день рождения.

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Отдельно в Сети высмеяли мимику и припухлость на лице русского диктатора. В соцсетях сравнили скриншот по трансляции саммита с фотографией павиана с похожим выражением лица и подписали коллаж: «Тренд можно закрывать. Лучше уже не будет».

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Этот образ настолько подходил российскому диктатору, что украинцы решили не останавливаться на сравнениях и «вписали» голову павиана вместо лица Путина.

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Не остались без внимания и цветы на столе во время встречи Путина и Си Цзиньпина — между ними поставили композицию из желтых подсолнечников и синих гортензий.

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Не обошли стороной в Сети и общие итоги визита. Снимок, на котором измученный Путин в наушнике склонился над столом, в соцсетях лаконично подписали визит в Китай — итоги.

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А фото из красной дорожки, на которой диктатор стоит с низко опущенной головой, в Сети высмеяли как сцену, где российского руководителя якобы отругали его китайские партнеры.

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Кроме того, в Сети распространили мемы с намеком на Керченский мост. На сгенерированной картинке Дональд Трамп вытирает слезы заплаканному Путину, пока Си Цзиньпин с ухмылкой держит в руках золотистый макет разрушенной переправы.

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Кроме того, в Сети распространили мем, как диктатор схватился за голову перед экраном с разрушенным Керченским мостом.

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Не менее остроумно обыграли и сам формат совместного фото. На одной карикатуре Трамп гордо задирает нос, пока Путин в подгузнике держится за платье жены китайского лидера и прижимает к себе сломанный игрушечный мост.

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Это общее фото, где Трамп и Си по-хозяйски стоят в центре, а Путин скромно ютится на краю, украинцы окрестили историей о двух лидерах, которые будут делить мир, тогда как третий не фотогеничен.

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А кадры с растерянным лицом и холодным приёмом диктатора вообще назвали новым удовольствием. В соцсетях пошутили, что рядом с огнем и водой теперь можно вечно смотреть, как Путина унижает весь мир.

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Отдельно в Сети пошутили о возрасте политиков и новой роли российского диктатора. На коллаже «Ялта 2» растерянный Путин в кепке и форме с буквой Z сидит в инвалидной коляске между Трампом с тростью и улыбающимся Си Цзиньпином.

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А под реальным кадром разговора этих трех политиков украинцы риторически удивляются тому, как мир дошел до того, что его будущее зависит от трех дедушек.

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На другой иллюстрации с подписью «Друга леди» обиженный Путин в свадебной фате и с букетом цветов ревниво смотрит на Си Цзиньпина, обнимающегося со своей женой.

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Путин на саммите АТЭС — последние новости

Напомним, Владимир Путин фактически оттеснили на второй план во время саммита АТЭС в Китае. Кроме того, он казался растерянным, заметно нервничал и обладал припухлостью на щеке.

После того, как российский диктатор и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, Си Цзиньпин лично указал президенту РФ место для всеобщего снимка.

Также мы писали, что дипломат Валерий Чалый объяснил, почему организаторы прибегли к такому решению и сигнал этим подали Кремлю.

Кроме этого, в ОП раскрыли показательную деталь под время встречи Си с Путиным и Трампом.

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