"Можно снять правильный фильм, но…": Билецкий сказал, как улучшить психологическое состояние армии

В частности, по словам Андрея Билецкого, "солдат должен видеть, что у него боевые командиры, что есть планирование".

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, что нужно для улучшения морально-психологического состояния украинской армии.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Билецкий акцентировал, что морально-психологическое состояние армии в целом – это комплекс действий.

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"Простой пример: если человека выгнали с работы, у него огромные проблемы в семье, проблемы со здоровьем, финансами, соседи-дегенераты, устраивающие драки на лестнице – вам же не поможет исключительно поход к психологу. Потому что ваши проблемы состоят не в том, что у вас депрессия, а в объективных причинах: финансовых проблемах, семейных, проблемах со здоровьем", – рассказал командир 3-й ОШБр.

Он сказал, что далек от мысли о том, что слова могут заменить действия.

"Солдат должен видеть, что у него боевые командиры, что есть планирование, что его ротному не просто дали боевое распоряжение из 7 слов занять до такого-то числа такую-то точку и дали координаты. Человек должен понимать, что для того, чтобы он выполнил задачу, думает батальон и даже бригада", – объяснил Билецкий.

Он добавил, что военный должен видеть всестороннее поступающее обеспечение, в частности, хороший уровень медицинского обеспечения. Не менее важный пищевой рацион, особенно в нынешний холодный период: "нужны витамины".

"Либо те же бойлеры в пунктах временной дислокации. Вот мы переезжаем, и в первые несколько дней весь батальон материального обеспечения занимается тем, что бойлеры ставит, потому что заявок много. Все это имеет значение", — заметил Билецкий.

"Конечно, можно снять правильный фильм, правильно выступать, создать такую структуру внутри армии, которая улучшит морально-психологическое состояние. Это тоже нужно делать. Честное награждение орденами и медалями, это тоже очень сильно влияет. Но нужен комплексный подход", – подчеркнул командир 3-й ОШБр.

Напомним, Билецкий также назвал основную причину нехватки людей на фронте.

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