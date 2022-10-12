"Можно у нас в Дрездене еб*уть хорошо разочек": россиянка в Германии призвала Путина бомбить город (видео)

Еще одна россиянка оказалась в шаге от выслания из Германии, потому что призвала Путина бомбить Дрезден.

В немецком Дрездене отличилась "ватная" россиянка. Она призвала президента РФ Путина бросить ракету на площадь в Дрездене, где собралась толпа людей, выступивших против войны в Украине, в частности, против массированных ракетных обстрелов РФ Украины. Среди собравшихся были люди с Государственными флагами Украины.

Видео со своей репликой решетка выложила на своей странице в инстаграм.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот у нас здесь в Дрездене тоже можно хорошо еб*нуть один разок", — сказала она.

Оказалось, что "ватная" россиянка – владелица ресторана "Родина" в Германии Елена Дирксен, родом из Таганрога. Она живет в Митвайде уже 20 лет и управляет рестораном, о чем писали в местном издании Freie Presse. В меню заведения есть даже украинский борщ.

Недовольные словами россиянки пользователи соцсетей забросали ее гневными сообщениями и принялись делать антирейтинг ее заведению, на что она с наигранным безразличием заявила, что "антиреклама — тоже реклама". Далее свою страницу в инстаграм рашистка просто удалила.

На выходку россиянки отреагировал российский журналист Александр Невзоров, тоже поделившийся видео в своем телеграм-канале.

"Здесь все понятно и предсказуемо. Через пару дней заплаканную и обиженную на весь мир дурочку вычислят, вежливо вытащат и выдворят из Германии, пошлют "на отечество", в драгоценную для нее ср*нь Саранска или другого Полужопинска. Но! "Вата", что проникла в свободный мир, остается проблемой. Ее много, и она продолжает портить воздух в Риме, Берлине и других городах планеты", — написал Невзоров.

Напомним, что россиянка в самолете Вена-Валенсия ударила ребенка из Украины, сидевшего на сидении за ним. Пассажирку после жалобы мамы девочки попросить выйти с вещами.

Читайте также: