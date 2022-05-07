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"Можно уничтожить кирпич, но не идею": в ОП прокомментировали разгром оккупантами музея Григория Сковороды

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"Можно уничтожить кирпич, но не идею": в ОП прокомментировали разгром оккупантами музея Григория Сковороды

Telegram: Олег Синегубов

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал уничтожение оккупантами музея Григория Сковороды.

По словам Подоляка, после этого об украинском философе будет знать весь мир.

Об этом советник руководителя ОП написал в своем Телеграмме.

"Теперь Г. Сковороду знают не только в Украине, но и в мире. Еще больше людей заинтересуются философией мыслителя и посетят музей после восстановления. Можно уничтожить доски и кирпич, но не идею. Никто не сделал больше для популяризации украинской культуры, чем кремлевские "стратеги", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, вечером 6 мая россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.

Однако, по его словам, ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня – Подоляк

Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня – Подоляк

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