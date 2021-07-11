"Можно в Киев проехаться стоя": в поезде Интерсити "Запорожье-Киев" пассажирам не хватило мест для сидения

"Можно в Киев проехаться стоя": в поезде Интерсити "Запорожье-Киев" пассажирам не хватило мест для сидения

Пассажиры вынуждены были искать себе место в вагоне.

Поезд "Укрзалізниці" Интерсити сообщением Киев-Запорожье попал в скандал. Пассажиры, которые заранее приобрели билеты, не смогли занять свои места, потому что их там не было.

Об этом в соцсети рассказала пассажир поезда, которая ехала из Днепра в Киев, Надежда Майна.

По словам женщины, она приобрела билет на поезд №731 сообщением "Запорожье-Киев" и села в Днепре. Когда вошла в вагон, ее ожидал сюрприз — отсутствие места, указанного у нее в билете.

"В вагоне, где должна была сесть на свое 86-е место, такого места нет в принципе — места заканчиваются на 81-м номере. И таких, как я (с билетом, но без места), где-то с десяток людей в нескольких вагонах. УЗ заменила подвижной состав на другой, с более короткими вагонами. Поэтому варианта три: или садись на свободное место, но если на какой-то станции зайдет человек с билетом на это место, должен брать свои сумки-чемоданы и искать в поезде новое свободное место, или проводник ведет этого "новенького" человека в другой вагон в поисках места, или, если не хочешь "кочевать" и спорить с кем-то за место, можно проехаться до Киева стоя", — рассказывает пассажир.

Она добавила, что как объяснили ей проводники, поезд, который должен был ехать в Киев, сломался, поэтому его заменили на другой.

"Во-первых, стоя никто не ехал, и это уже хорошо. Во-вторых, по словам проводника, так произошло потому, что, вроде, сломался тот состав поезда, который должен был отправиться на Киев сегодня. Но все равно остались и вопросы, и неприятный "осадочек". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми ", — рассказала Надежда.

Напомним, что "Укрзалізниця" назначила фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити из Киева в Тернополь.

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