YouTube запустил свою программу Short Funds в Украине: как заработать на коротких видео / pixabay.com

Можно зарабатывать до 10 тыс. долларов — YouTube в Украине будет платить за видео в Short Fund

Можно зарабатывать до 10 тыс. долларов — YouTube в Украине будет платить за видео в Short Fund

С 8 декабря 2021 года YouTube запустила в Украине свою программу Short Funds, направленную на поощрение авторов коротких креативных и уникальных роликов. Кто как и сколько может заработать на видео читайте в материале ТСН.ua.

Еще в начале осени министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, встретился в Вашингтоне с вице-президентом компании Google, Караном Бхатием. В ходе встречи был обсужден вопрос присоединения нашей страны к программе YouTube Short Funds, направленной на дополнительное финансирование тех, кто создает на площадке короткие популярные видео.

И вот в начале декабря в блоге компании появилось официальное уведомление о запуске фонда в Украине. YouTube Shorts Fund имеет размер $100 млн и был создан еще в мае для поддержки блоггеров из разных стран мира. Это еще один способ для авторов монетизировать контент на YouTube.

Как присоединиться к программе и заработать на видео

Следует подать заявку на участие в Shorts Fund. Для этого приложения YouTube или в соответствующем электронном письме от компании автор должен нажать "Получить бонус".

Далее выполняется всего два шага:

принимаются условия получения бонуса;

создается аккаунт в AdSense (можно установить связь с существующим).

Кто может принять участие в YouTube Short Fund

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Если вы хотите принять участие в программе YouTube Shorts Fund, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

на вашем канале должно быть хотя бы одно видео, которое отвечает требованиям и загруженое за последние 180 дней;

канал соответствует правилам авторского права , правилам сообщества YouTube и правилам монетизации ;

, и ; на канале не должно быть видео с логотипом сторонней социальной сети, водяным знаком или неоригинальных роликов (содержатся неотредактированные клипы из телешоу или фильмов) или присутствует контент с канала другого автора;

участвовать в программе монетизации на YouTube не обязательно; автор должен быть совершеннолетним в своей стране (для Украины это 18 лет). Если авторам от 13 до 17 лет, их родители (опекуны) должны принять условия от имени участника.

Как создать видео на YouTube, чтобы они отвечали требованиям программы

Как создатть короткое видео на YouTube

Инструкция для тех, кто хочет создать короткое видео на YouTube:

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скачиваете YouTube на любое мобильное устройство, создаете свой аккаунт, нажимаете “+” внизу страницы и выбираете “Создать короткое видео”;

на любое мобильное устройство, создаете свой аккаунт, нажимаете “+” внизу страницы и выбираете “Создать короткое видео”; можно выбрать длину ролика (по умолчанию 15 секунд, но можно изменить на 60 секунд, нажав цифру);

нажимаете красную кнопку для начала записи, затем снова для ее завершения;

если вы хотите удалить записанную часть видео, нажимаете стрелку, которая находится слева (для возвращения удаленной части нужно нажать стрелку справа);

записанное видео можно редактировать – регулировать скорость записи, установить тайминг, наложить разнообразные фильтры, выровнять (все эти функции доступны с правой стороны экрана);

к роликам, продолжающимся 15 секунд, можно добавить музыку – для этого нажимаете кнопку “Добавить музыку” сверху экрана;

когда видео готово, нажимаете "галочку" внизу, затем "Далее", указываете название ролика, выбираете аудиторию, которая может просматривать его и нажимаете "Загрузить короткое видео".

Сколько можно заработать ежемесячно на коротких видео YouTube

Сумма выплат зависит от нескольких факторов: общей эффективности канала и того, насколько активна его аудитория. Также на нее влияет страна вашего местоположения.

В среднем приложение YouTube Short Fund позволяет заработать ежемесячно от 100 до 10 тысяч долларов. Дополнительную информацию об участии можно получить на официальном сайте Google.