Возможно замедление движения на границе с Польшей: что произошло

Пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» / © Госпогранслужба

Возможно замедление движения на границе с Польшей.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Facebook.

В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через п/п «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».

Начиная с 3 ноября 2025 года, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула. Это подразумевает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не требуются. На следующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.

«Внедрение системы вначале может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Сориентироваться в ситуации вам поможет специальная карта Гостаможслужбы, отражающая состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины.

