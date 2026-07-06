Мрачная реальность Киева: WSJ о критическом дефиците ракет до Patriot после ударов по столице

Атака на Киев 6 июля / © Associated Press

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Украинские военные не смогли перехватить ни одну из 23 российских баллистических ракет, упавших на Киев и окрестности сегодня утром. Таким образом, дефицит ракет Patriot в Украине оставляет Киев без защиты.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что последний ракетный обстрел столицы Украины Россией, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек и были ранены около 50, разоблачил мрачную реальность: в Украине практически закончились ракеты-перехватчики Patriot, способные останавливать баллистические ракеты.

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Украина не смогла перехватить ни одну из 23 российских баллистических ракет, упавших на район Киева ранним утром в понедельник. Почти беспрепятственные удары России являются следствием глобальной нехватки перехватчиков для американской системы противоракетной обороны Patriot, усиливающейся в этом году войной против Ирана, возглавляемой США.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к западныи странам с просьбой прислать больше собственных ограниченных ракет-перехватчиков, когда он посетит саммит НАТО в Анкаре на этой неделе.

Однако Украина является одной из примерно 20 стран, ожидающих в очереди перехватчиков Patriot, запасы которых невелики, а производство которых может занять более двух лет. Но именно украинские гражданские лица сталкиваются с непосредственными последствиями.

В то время как российская армия пытается продвинуться на поле боя, Москва усиливает свою кампанию ракетных ударов и ударов с помощью беспилотников по украинским городам. Украина способна остановить большинство российских дальнобойных беспилотников, но отсутствие противоракетного щита приводит к росту числа жертв среди гражданского населения.

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Только в четверг Россия нанесла удар по Киеву в результате одного из крупнейших обстрелов войны, убив 31 человека и ранив более 100 человек.

В понедельник утром над Киевом поднимались клубы дыма, когда службы экстренной помощи разбирали завалы жилого дома, где погибли пять человек. По данным экстренных служб, на другом конце города ракета упала во двор другого многоквартирного дома и убила еще шесть человек.

В Вишневом в результате нападения погибли еще три человека, еще 15 получили ранения и повреждены дома после того, как Россия нанесла удар по заводу и составу. Видеозаписи в социальных сетях показали мощные вторичные взрывы, что может свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов, предполагают в WSJ.

Однако Украина не подтвердила утверждение России о том, что целями были военные объекты.

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Система противоракетной обороны Patriot оказалась единственным способом для Украины надежно останавливать баллистические ракеты. Огромная скорость баллистических ракет, двигающихся со скоростью несколько миль в секунду при падении, затрудняет их остановку.

Согласно официальным данным, проанализированным Центром информационной устойчивости, британской организацией по расследованию открытых источников, в этом году Украина перехватила около 90% российских беспилотников дальнего радиуса действия, а также 80% из 722 крылатых ракет, выпущенных по ней.

Но 70% из 522 баллистических ракет, выпущенных Россией, прошли через украинскую оборону. Это соотношение, вероятно, ухудшится, поскольку украинский арсенал перехватчиков Patriot иссякнет.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на прошлой неделе, что он обратился к почти 40 странам-партнерам с просьбой о скорой передаче хранящихся на складе Patriot ракет, пообещав им новые поставки, которые Украина ожидает получить со следующего года.

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Украина работает над собственной противоракетной обороной и пытается получить лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot внутри страны. Однако оба проекта вряд ли скоро закроют пробел Киева в системе противоракетной обороны.

Уже ограниченные поставки ракет-перехватчиков Patriot в этом году еще больше усложнились после того, как США и страны Персидского залива почти каждый день потребляли десятки этих ракет для защиты от иранских баллистических ракет.

Американская оборонная компания Lockheed Martin в прошлом году поставила около 620 так называемых перехватчиков PAC-3 по сравнению с примерно 500 в 2024 году. Lockheed заявила, что увеличит производство более чем в три раза до примерно 2000 в год, но только к 2030 году. Стоимость перехватчиков составляет около 2 миллионов долларов каждый.

Согласно документу Конгресса, в 2024 году RTX, еще одна американская оборонная компания, производила около 240 старых перехватчиков PAC-2 в год, и планировала увеличить этот объем до примерно 420 в год до конца 2027 года.

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Киев разместил крупные заказы на ракеты Patriot, преимущественно финансируемые Европой, в том числе почти 100 PAC-2 на новом заводе в Германии. Но этот завод, которым управляет европейский производитель ракет MBDA, заработает только в конце этого года.

Кроме того, страны НАТО размещают свои заказы на перехватчики для усиления общеевропейской противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Киеву. По последним данным, известно о 14 погибших и более 50 пострадавших. Также на местах атак разыскивают людей.

Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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В Сети показали жуткие последствия удара по Киеву.

Кроме того, в Вишневом под Киевом удар уничтожил около 5 улиц.

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