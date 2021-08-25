"Мрия" в небе, слезы президента и признания в любви: самые яркие моменты из празднования Дня Независимости

По случаю праздника в Киеве состоялся грандиозный военный парад.

24 августа Украина отметила 30-летие своей независимости. По всей стране и даже за ее пределами состоялся целый ряд праздничных мероприятий. В Киеве прошел военный парад с авиацией и концерт на стадионе "Олимпийский", в Одессе провели морской парад, во Львове состоялся забег в вышиванках.

Этот день запомнился украинцам также и очень трогательными до слез моментами, и признаниями в любви, и рекордами, и "Мрией" в небе. ТСН.ua вспомнил самые яркие события и моменты с празднования Дня Независимости нашей страны.

Парад в Киеве

Без сомнения самым грандиозным событием стал военный парад на Крещатике, во время которого в небе свой полет совершил самый большой в мире транспортный самолет "Мрия", а момент с маленькой девочкой, которая олицетворяла образ Украины и напомнила нашу историю, подарив цветы военному, растрогал многих до слез, в частности, расплакался и президент Владимир Зеленский.

Офис Президента Украины

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Запомнился с парада также и момент с истребителями Миг-29, которые образовали в небе над Крещатиком флаг Украины.

Военный парад ко Дню Независимости завершился пронесением сине-желтого флага истребителями "МиГ-29"

Кроме парада, в центре Киева прошел Марш защитников Украины. Первые в колонне — родственники Героев небесной сотни и родные погибших на фронте. Всего по Крещатику прошли тысячи добровольцев, волонтеров, военных медиков, капелланов, ветеранов боевых действий на Востоке Украины и действующих военных. Все они с 2014 года пошли на фронт защищать Украину от российской агрессии, они помогали и помогают воинам, которые сейчас продолжают сдерживать врага.

Признания в любви

Также в центре столицы 24 августа произошло и два признания в любви. Во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике один из военных сделал предложение своей девушке, которая оказалась его коллегой. Девушка ответила любимому "да", а очевидцы поддержали радостное для молодой пары событие аплодисментами.

Также сделал предлодение любимой и ветеран АТО. Произошло это на самом Майдане Независимости, где через несколько минут после этого он собирался идти маршем в колонне ветеранов. Его девушка Людмила приехала на парад с Винницкой области и понятия не имела, что здесь ее ждет. Но только колонна выстроилась, Валерий сделал шаг вперед и на глазах у своих собратьев сделал предложение. Вместе пара уже шесть лет. Хотя и познакомились еще до войны, но долгое время просто дружили. В 2014-м Валерий ушел на фронт добровольцем. За год демобилизовался. И после всего, что там пережил, говорит — именно Людмила помогла вернуться ему к гражданской жизни.

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Установление рекорда

В Кировоградской области по случаю Дня Независимости более 5 тысяч человек одновременно исполнили гимн Украины. Они установили национальный рекорд. К исполнению гимна Украины присоединились представители 49 общин области.

Ход ровесников Независимости и забег в вышиванках

В Ивано-Франковске состоялся торжественный ход сверстников независимой Украины. Во Львове состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". Местом старта и финиша стала площадь в самом сердце Львова — перед Львовским оперным театром. Участники забега преодолевали различные дистанции — 1,3 и 5 км. Также во Львове состоялся Марш непокоренных. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи героев и активные жители города.

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