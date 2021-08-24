"Мрия" в небе: во время парада над Киевом совершил полет мировой рекордсмен — самолет Ан-225 (видео)

"Мрия" в небе: во время парада над Киевом совершил полет мировой рекордсмен — самолет Ан-225 (видео)

Это самый большой транспортный самолет в мире.

Во время военного парада по случаю 30-летия Независимости Украины 24 августа над Крещатиком совершил полет мировой рекордсмен — самолет Ан-225 "Мрия".

Он самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный на заводе "Антонов". На его счету более 240 неперекрытых мировых рекордов.

Во время военного парада над Крещатиком совершил полет мировой рекордсмен - самолет Ан-225 "Мрия"

Также в Киеве на параде войск по случаю празднования юбилейной 30-й годовщины Независимости Украины были показаны современные образцы отечественного вооружения, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкий беспилотник Bayraktar. Кроме Киева, военный парад на воде состоялся в Одессе. В нем приняли участие катера и суда Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы Украины, а также корабли ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

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В столице после военного парада, в котором принимали участие как украинские Вооруженные Силы - Национальная гвардия, Служба Безопасности Украины, Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, так и представители Вооруженных Сил стран-партнеров, по Майдану в большом желто-синем цветке проехала девочка, которая исполнила песню "Украина" Тараса Петриненко. После этого торжество было завершено.

В центре Киева ко Дню Независимости состоялся военный парад

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