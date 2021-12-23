"Мстился из-за безответной любви": в Запорожской области школьник в сговоре с российским хакером "минировали" местные учебные заведения

"Мстился из-за безответной любви": в Запорожской области школьник в сговоре с российским хакером "минировали" местные учебные заведения

Таким образом, парень пытался отомстить сопернику.

В Бердянске Запорожской области правоохранители разоблачили подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные учреждения города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

"Минером" оказался ученик 9 класса одной из школ Бердянска. Таким образом, парень мстил своему сопернику через девушку, подписывая сообщение о заминировании его именем.

"Во время досудебного расследования было установлено, что 15-летний подросток, из-за безответной любви, пытался отомстить своему сопернику. Для этого он воспользовался услугами своего виртуального друга, хакера из РФ. Именно он отправлял письма с угрозами в администрацию учреждений от имени соперника."Минер" требовал уплатить ему 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов", — сообщили в полиции.

Во время обследования "заминированных" учреждений взрывчатку не обнаружили.

"По факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УКУ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет", — сообщили в полиции .

Сейчас решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности.

Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории региона.

Напомним, что в Харькове задержан 57-летний мужчина, который принес в метро коробку и сказал, что там бомба.

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