"Му**ку пришлось держать флаг самому": оккупанты не оставили от села Степовое даже руин (видео)

Российские оккупанты настолько уничтожили село Степовое, что им некуда было даже вонзать свой флаг. Потому они “символ освобождения” держали в руках.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Денис Казанский.

По его словам, ранее российские оккупанты, докладывая о захвате какого-то населенного пункта, втыкали свой флаг в руины и выставляли это как победу.

“Но в селе Степовое они превзошли себя — там не осталось даже руин, на которые можно было прицепить тряпочку. Поэтому му**ку пришлось держать ее самому, гордо стоящих посреди обломков. У них вполне серьезно это "освобождением" называется", — сказал Денис Казанский.

Оккупанты полностью уничтожили село Степное

Напомним, что еще две страны ЕС высказались о войсках для Украины.

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