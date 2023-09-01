Мучает школьников и учителей российским гимном: педагогу в Мелитополе объявили подозрение

За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила орден от Путина.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УКУ) Елене Шапуровой, которая согласилась возглавить "министерство образования Запорожской области" во временно захваченной части региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя. В то время она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков.

Возглавив "образовательную" сферу в оккупационной администрации РФ Елена Шапурова принялась переформатировать работу местных учебных заведений по российским "стандартам". Для этого злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и переписать образовательную программу по истории Украины.

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"Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время "учебного" процесса, а также в ходе празднования "памятных" дат РФ", — сообщили в СБУ.

За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в Кремле "орден дружбы" от президента государства-агрессора Владимира Путина.

Елена Шапурова находится на временно оккупированной части юга Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленницы к ответственности.

Напомним, оккупанты на временно захваченных территориях Луганской области заставляют родителей отдавать детей в так называемые "казацко-кадетские корпуса" для якобы "правильного патриотического воспитания".

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