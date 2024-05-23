"Мудрий нарід платит за свои решения": Арестович поддержал критику украинского генералитета

Арестович считает, что "практически всю военную верхушку нужно разгонять", но уже после войны.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович поддержал критику нардепки Марьяны Безуглой в адрес украинского генералитета и лично главкома Сырского.

Об этом Арестович написал в своем Telegram.

По его словам, череда скандалов с генералитетом на фоне наступления РФ в Харьковской области показывает, что качество генералитета и военного руководства Украины якобы неудовлетворительное.

"Мудрий нарід платит за свои решения. Пусть даже неосознанные. Сначала вы коллективно десятками лет забиваете на армию, потом армия забивает вас в посадках. И на вас - со всеми вашими "людиноцентричними" программами", – говорит одиозный экс-советник ОП.

Арестович считает, что "практически всю военную верхушку разгонять нужно на х*р". Но предлагает сделать это уже после войны.

"Если Украина самым фундаментальным образом не займется армией после войны - шансов на второй раунд у нее уже не будет. А пока – ужас без конца. Надеюсь, не очень долго – спасибо Штатам и Франции", – подытожил он.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая после возвращения с фронта назвала некоторых генералов "преступниками" и обвинила их в наступлении РФ на Харьковщине и провале обороны на Покровском направлении. Также она предупредила главкома Сырского о "последнем звоночке".

Она назвала военное руководство Украины неэффективным "совком", которые обесцененивают человеческие жизни.

Отметим, что назначением Юрия Содоля на должность командующего ОСУВ Хортица возмутился также и общественный активист и волонтер Сергей Стерненко, а также волонтер Игорь Лаченков.

Украинский военкор Юрий Бутусов, известный своей критикой в адрес Офиса президента, также признал, что у Содолю есть ряд вопросов и отношение к нему среди офицеров мягко говоря неоднозначное.