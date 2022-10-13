Мукачевский замок "Паланок" избавится от венгерского символа: что установят вместо этого

В мукачевском замке "Паланок" вместо венгерского национального символа птицы Турула установят малый Государственный герб Украины – трезубец.
По решению исполкома Мукачевского городского совета, с постамента на бастионе замка Паланок демонтируют скульптурное изображение Турула. Эта мистическая птица, которая имеет черты орла и крюка, является важным национальным символом венгров, особенно популярным среди поклонников идеи "Великой Венгрии".
Об этом сообщили в четверг, 13 октября, в пресс-службе Мукачевского городского совета.
Провести демонтаж этого памятного знака поручено Мукачевскому историческому музею, на территории которого расположен древний замок – любимое место для посещения туристов.
"На постаменте будет установлен малый Государственный Герб Украины – трезубец", – говорится в сообщении.
Ранее Мукачевский исторический музей провел конкурс на разработку и изготовление нового памятника в виде трезубца.
Демонтажем национального венгерского символа — птицы, которая считается тотемом венгерского народа и популярна среди сторонников идеи "Великой Венгрии", будет заниматься одно из местных коммунальных предприятий.
Напомним, в Венгрии в школьных учебниках извращают историю Украины и негативно настраивают детей против нашего государства.
Читайте также: