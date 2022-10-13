Мукачевский замок "Паланок" избавится от венгерского символа: что установят вместо этого

По решению исполкома Мукачевского городского совета, с постамента на бастионе замка Паланок демонтируют скульптурное изображение Турула. Эта мистическая птица, которая имеет черты орла и крюка, является важным национальным символом венгров, особенно популярным среди поклонников идеи "Великой Венгрии".

Об этом сообщили в четверг, 13 октября, в пресс-службе Мукачевского городского совета.

Провести демонтаж этого памятного знака поручено Мукачевскому историческому музею, на территории которого расположен древний замок – любимое место для посещения туристов.

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"На постаменте будет установлен малый Государственный Герб Украины – трезубец", – говорится в сообщении.

Ранее Мукачевский исторический музей провел конкурс на разработку и изготовление нового памятника в виде трезубца.

Фото: Официальный сайт Мукачевского городского совета

Демонтажем национального венгерского символа — птицы, которая считается тотемом венгерского народа и популярна среди сторонников идеи "Великой Венгрии", будет заниматься одно из местных коммунальных предприятий.

Напомним, в Венгрии в школьных учебниках извращают историю Украины и негативно настраивают детей против нашего государства.

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