Мультфильм "Маша и Медведь" скрыто влияет на детей — языковой омбудсмен предостерегла родителей

Российский мультфильм «Маша и Медведь» может стать инструментом гибридного влияния на детей, формируя у них мировоззрение с доминированием российских культурных кодов.

Об этом заявила новая уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию «Главком».

По словам Ивановской, проблема не исчезает даже при переводе мультфильма на украинский язык, поскольку в нем заложены методы воздействия, которые «разрабатывались еще в КГБ и сейчас активно применяет ФСБ». Она назвала этот контент «духовным ядом», который пытается охватить сознание украинских малышей.

Ивановская подчеркнула, что ответственность за защиту детей от таких культурных симулякров лежит на родителях. Она призвала взрослых продолжать борьбу за украинское культурное пространство, которая является не менее важной, чем оборона на фронте.

Уполномоченная также рассказала, как воспитывает языковую стойкость собственной дочери, объясняя семейные исторические трагедии, чтобы ребенок воспринимал их как личный опыт, а не сухой факт из учебника.

Она отметила, что проблема русского языка среди подростков, особенно в Киеве, остается актуальной и касается даже ее семьи.

Елена Ивановская добавила, что Украина не стремится блокировать весь российский контент через технологические ограничения. Вместо этого власти работают над изменением алгоритмов платформ, чтобы украинский контент был более видимым, а российский не продвигался как основной, как это уже успешно реализовано в других странах, в частности в Польше.

