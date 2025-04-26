"Муравейник" на таможне: в Польшу пытались переузить контрабанду "живого товара" (фото)

Муравьи в колбах / © Львівська митниця/Facebook

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Специалисты Львовской таможни задержали необычную партию «живого товара» — 2580 муравьев, которых пытались нелегально переправить в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни.

Груз обнаружили во время проверки посылки из Киева во Вроцлав с помощью рентген-аппарата «РАПИСКАН». Вместо задекларированного «пульта дистанционного управления» в металлическом ящике обнаружили сотни стеклянных колб с живыми насекомыми.

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«Вся эта история могла бы напоминать страшную сказку или фильм ужасов, если бы не тривиальная действительность: живые товары перемещались с сокрытием от таможенного контроля, то есть, с использованием средств, затрудняющих их обнаружение. Кроме того, такие предметы являются запрещенными к пересылке через таможенную границу в международных экспресс-отправлениях», — говорится в сообщении.

Пересылка живых организмов без соответствующих документов нарушает не только таможенные правила (ст. 473 и 483 Таможенного кодекса Украины), но и международные нормы перевозки биологических объектов.

Муравьи в колбах

Муравьи в колбах

Муравьи в колбах

Муравьи в колбах

Напомним, в Киеве полиция разоблачила схему побега уклоняющихся за границу.