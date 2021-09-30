Мусор и отходы из ресторана: в Днепре ликвидируют остров, который появился посреди реки (фото)

Мусор и отходы из ресторана: в Днепре ликвидируют остров, который появился посреди реки (фото)

Его убирает баржа с краном.

В Днепре на реке убирают остров, образовавшийся из мусора. Он возник еще два года назад, однако его ликвидацией занялись только сейчас — после публикаций в прессе и многочисленных жалоб горожан.

Об этом пишет издание "Информатор".

Остров образовался на Сичеславского Набережной в месте, где в реку впадает канализационный коллектор. Рядом с ним также находится популярный городской ресторан на воде.

На днях к нему подплыла баржа с краном, который начал расчищать водный канал. Примечательно, что сам остров состоит из мусора и отходов, которые сливают в воду. В то же время на нем нередко рыбачили местные жители.

Отметим, что по словам экспертов появление нового острова — сигнал об опасности. На образование таких участков земли в воде влияют канализационные выбросы, содержащие глину.

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