Мусор, заоблачные цены на аренду и пренебрежение тревогой: как хасиды празднуют в Умани (видео)

Хасиды / © Getty Images

Реклама

Ежегодно город Умань на Черкасщине превращается в центр паломничества, принимая десятки тысяч прибывающих хасидов, чтобы посетить могилу своего духовного лидера, цадика Нахмана.

Впрочем, присутствие иностранных паломников каждый раз вызывает беспокойство среди местных, ведь кроме глубокой веры они приносят с собой ряд коммунальных трудностей и игнорируют местные правила.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Кто такие хасиды и зачем они едут в Умань

Слово «хасид» означает «благочестивый последователь». Это человек, который принадлежит хасидизму — мистически-философскому религиозному движению в иудаизме.

Движение основало в первой половине XVIII века в Украине (на Подолье) Баал Шем Тов, происходивший из села Окопы Тернопольской области. Основа хасидской духовности — это углубление в кабалу.

Для хасидов важнейшая искренняя вера в повседневности, связь с духовным лидером (ребе) и эмоциональная, вдохновенная молитва, которая, по их мнению, может влиять на мир. Современный хасидизм консервативен и замкнут.

Хасиды в Умани

Правнук основателя хасидизма цадик Нахман приказал похоронить себя в Умани, связывая это с трагедией евреев во время Колиивщины.

Реклама

После его смерти в 1810 году возникла традиция ежегодного паломничества хасидов на его могилу именно на Рош га-Шана (иудейский Новый год). Они уверены, что это гарантирует счастливый год и позволяет установить особую связь с Богом.

Тысячи паломников в Умани празднуют Рош га-Шана

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 22 сентября для празднования Рош га-Шана приехало более 35 тысяч хасидов.

Демченко отметил, что паломники прибывают в Украину уже несколько недель подряд, а основное их количество их въехало за последние пять дней.

Между тем в полдень 22 сентября возле мемориала рабби Нахмана в Умани состоялась массовая молитва Тикун а-Клали с участием более 10 тысяч хасидов, также молившихся за мир в Украине.

Реклама

Дата публикации 14:42, 22.09.25 Количество просмотров 51 Празднование Рош га-Шана в Умани сняли на видео

Празднование Рош га-Шана продлится до 24 сентября и в Умани ожидается рекордное количество паломников. Предполагается, что в этом году для празднования Нового года в город прибудет более 50 тысяч хасидов.

Дата публикации 17:53, 22.09.25 Количество просмотров 11 Умань снова превратилась в центр празднований – тысячи хасидов уже заполонили город!

Хасиды пренебрегают правилами безопасности

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в комментарии Общественному рассказал, что не все хасиды реагируют на воздушную тревогу.

«Учитывая прошлогодний опыт, у нас есть проблемы с соблюдением ими комендантского часа и реагированием на воздушные тревоги. Когда такая тревога раздается, не все они реагируют. Паломники мотивируются тем, что у них в Израиле тоже постоянная война. И они ко всему готовы». — сказал Табурец.

В то же время местные СМИ сообщают, что, несмотря на все оговорки, хасиды во время воздушных тревог не идут в укрытие, оставаясь молиться на улицах.

Реклама

Как рассказывают жители Умани, паломники просят Бога, чтобы российские ракеты вернулись против РФ.

В свою очередь из-за прибытия паломников в Умань, правоохранители ввели усиленные меры безопасности. На время празднования Рош га-Шана запрещена реализация алкоголя и пиротехники. К охране порядка были привлечены все доступные подразделения.

Водители рейсовых автобусов жалуются на уманских гостей

После поездок с хасидами перевозчики начали жаловаться на грязь и мусор в своих транспортных средствах.

В соцсетях ходят видео из автобуса, которым перевозили хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана. Водители жаловались, что паломники оставляли много мусора в салоне, на сиденьях и полу. Практически все было в грязи после них.

Реклама

Дата публикации 17:35, 22.09.25 Количество просмотров 24 Во время празднования еврейского Нового года хасиды засоряют Умань

«Ну это одно мусор. Очень грязно: бутылки, виноград, пиво… Так ездить тяжело», — отметил один из перевозчиков в комментарии Новости.LIVE.

Мужчина подчеркнул, что такой случай не первый, ведь подобная ситуация наблюдается из года в год. Также, по его словам, уборка ежегодно становится все сложнее.

Уманские коммунальщики шесть раз в день вывозят мусор после хасидов

Чтобы поддержать чистоту во время массового паломничества хасидов, коммунальные службы Умани вывозят мусор с улиц шесть раз в день, сообщает издание Новости.LIVE.

«Сегодня вы можете видеть чистые улицы, потому что коммунальные службы вывозят мусор по шесть раз в сутки. Убираются районы, которые наиболее нагружены», — заявил он.

Реклама

По словам заместителя мэра Олега Ганича, город предварительно подготовил инфраструктуру, поэтому проблем с водоснабжением или уборкой не возникает.

В то же время во время паломничества хасидов в городе установили бесплатные биотуалеты.

Кроме того, в зоне паломничества для хасидов установили дополнительные мусорные баки, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

В Умани установили дополнительные мусорные баки / фото из соцсетей

Стоимость аренды жилья в Умани выросла из-за наплыва паломников

В 2025 году наплыв паломников в Умань спровоцировал резкий рост цен на аренду жилья, сообщает Новости.LIVE.

Реклама

Из-за безумного спроса стоимость комнат выросла до 50-200 евро в сутки, а домов — до 3000 евро за два дня. Высокие цены зафиксированы вблизи мест паломничества.

В то же время в соцсетях пользователи отмечают, что аренда жилья выросла не только из-за стремления горожан заработать, но и из-за того, что квартиру после гостей-хасидов очень тяжело убрать.

Скриншот из соцсетей

«Моя владелица квартиры, которую я снимала на этой улице, выгоняла нас всех в сентябре, чтобы заселить на наши места паломников. Но после их выселения квартиру дешевле было просто покинуть навсегда, чем отремонтировать. Они не просто заирали ее всю (в буквальном смысле, ги*но на матрасах, на кухне, где угодно), они ее почти сжигали всю. На кухне разжигали огонь, весь потолок и стены были закопчены. Переворачивали все вверх верхом. И это не один год да, это было регулярно и по всему району. Люди берут такую плату за жилье, потому что потом им приходится делать капремонт», — написала пользователь Mila.Alien в соцсети Х.

Ранее приехавшие в Умань хасиды высказались о войне в Украине.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН “ГАНЬБА” і “ГЕТЬ”! НАРДЕПКА БЕЗУГЛА прийшла на ПРОТЕСТ і пересварилась з учасниками!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.