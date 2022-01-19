Мусорное Крещение: на Закарпатье активист нырнул в загрязненную пластиковыми отходами реку

В месте традиционного купания образовалась мусорная пробка.

В день Крещения, 19 января, когда в Украине традиционно освящают воду и погружаются в прорубь, председатель Береговского отделения МОО "Совет Экологической Безопасности" Виктор Бучинский "нырнул" в мусорную пробку в реке Боржава на Закарпатье.

Об этом сообщила в сети Facebook журналистка Татьяна Когутич, опубликовав соответствующие фото.

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По словам автора сообщения, в селе Верхние Реметы на Береговщине в последнее время постоянно образуется мусорная пробка, а в этом году после паводка она увеличилась настолько, что местные не смогли нырять в прорубь на Крещение там, где делали это обычно.

Активист сделал это, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения закарпатских рек пластиковым мусором.

Как ранее сообщал ТСН.ua, река Боржава в Закарпатье уже несколько лет подряд превращается в мусорку. Люди сбрасывают в реку старье, которое становится поперек и останавливает течение. От украинского мусора страдают и за границей, потому что Боржава впадает в Тису, протекающую через Венгрию.

Напомним, в Украине умирает Днепр. Вместе с другими реками и озерами он загрязнен пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и тяжелыми металлами.

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