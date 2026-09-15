«Муза» по делу «Карфаген» попросила уменьшить залог: что ответил суд

Елизавета Ивахненко останется в СИЗО

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Елизавета Ивахненко, фигурирующая в деле НАБУ «Карфаген» об отмывании средств и крышевании колл-центров должностными лицами Офиса Генерального прокурора как «Муза», обратилась в суд, чтобы ей смягчили меру пресечения.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

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«Муза» Ивахненко просит в суде смягчить меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила жалобу адвокатов и оставила под стражей Елизавету Ивахненко.

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Для подозреваемой сохранили предварительно определенный залог — 20 миллионов гривен.

Во время судебного заседания сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокаты ходатайствовали о применении личного обязательства или круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Также защита просил о существенном уменьшении залога. Ведь, по их словам, залог несоразмерен с состоянием девушки. Официальные доходы Ивахненко достигают 3 млн 388 тыс. 159 грн, тогда как назначенный судом залог в 20 млн грн ориентировочно в шесть раз превышает эту сумму.

Впрочем, судьи оставили предварительное решение без изменений.

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Фигурантка уголовного дела «Карфаген» отвергает все обвинения. Она не признает свою вину и заявляет, что ничего не знала о существовании преступной организации.

«Муза» в деле НАБУ «Карфаген»: кто это такая

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группировку в рамках спецоперации «Карфаген». По данным следствия, чиновники Офиса Генерального прокурора вместе с гражданскими сообщниками регулярно получали взятки за «крышевание» мошеннических колл-центров и легализовали миллионные теневые доходы.

Одной из ключевых фигуранток расследования является 24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко, фигурирующая на опубликованных детективами записях под псевдонимом «Муза».

По версии обвинения, Ивахненко была близким лицом заместителя начальника департамента ОГП Сергея Кропивы, который, по данным следствия, возглавлял эту группировку. Публично их пути пересекались еще в мае 2025 года на форуме «Синергия Юга», когда Кропива занимал должность заместителя председателя Одесской ОВА, а Ивахненко представляла Одесскую юридическую академию. Уже в конце июля 2025 года девушка зарегистрировала ФЛП в области права.

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«Муза» демонстрировала стремительный карьерный взлет: в учебном году 2024/2025 стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии, параллельно обучаясь в аспирантуре.

Вместе с этим существенно выросло и состояние девушки. В июне 2025 года она стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350, а в октябре купила нежилое помещение площадью более 150 кв. м в Печерском районе Киева. Кроме того, в январе 2026 года квартира на 64,5 кв. м в Одессе появилась в собственности ее матери.

На аудиозаписях НАБУ «Муза» откровенно обсуждает с «Канцлером» ценное имущество и спрашивает, нужно ли удалять публикации о своих вещах, вспоминая бренды Loro Piana, Miu Miu, Porsche, часы Audemars Piguet за около 60 тысяч долларов, суммы и украшения. СМИ и антикоррупционные организации подтвердили совпадения между деталями на пленках следствия и фотографиями в соцсетях девушки, в частности золотой подвеской с бриллиантами Messika.

7 сентября Высший антикоррупционный суд отправил Ивахненко под стражу с альтернативой внесения залога в 20 млн грн.

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