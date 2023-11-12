Музей Булгакова могут лишить статуса достопримечательности национального значения — что известно

Музей писателя Михаила Булгакова могут лишить статуса памятника национального значения, но внести в реестр памятников местного значения.

Об этом сказал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Он отметил, что 13 памятников, ранее имевших статус национального значения, могут изъять из реестра национального значения. Относительно музея Булгакова на Подоле в Киеве решение пока не приняли.

"Некоторые достопримечательности национального значения, которые, возможно, имеют не только идеологическую окраску, но действительно являются памятниками искусства и истории, могут изменить свой статус с национального на местный", — отметил Ростислав Карандеев.

По его словам, здание Булгакова могут оставить в реестре памятников местного значения в качестве примера архитектуры.

"Он (дом Булгакова — ред.) должен, очевидно, остаться в реестре памятников как пример исторической архитектуры Киева конца XIX века", — сказал Карандеев.

История музея Булгакова

Ранее ТСН.ua сообщал, что писатель, автор таких произведений, как "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Записи юного врача", "Роковые яйца" , Михаил Булгаков жил в доме на Андреевском спуске столицы 13 лет.

С 1991 года в доме устроен музей, однако после полномасштабного вторжения россии в Украину Союз писателей Украины призывал его закрыть из-за того, что в своих произведениях Булгаков пренебрежительно относился к Украине и порочил ее. Его работы в Союзе назвали "предтечей пресловутого "русского мира" (в частности, в романе "Белая гвардия" — ред.). Вместо музея Булгакова писатели предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица.

Тогда директор музея Булгакова Людмила Губианури заявляла, что сначала союз "должен бы инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность".

Тем временем писатель Михаил Булгаков, как и Николай Гоголь, остаются в программе украинских школьников.

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