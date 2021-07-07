Музей "Голоса Мирных": в Украине создан уникальный архив свидетельств очевидцев конфликта на Донбассе

Психологи Фонда помогают вылечить травму войны, найти мир, смотреть с надеждой в будущее.

Фонд Рината Ахметова продолжает сбор историй в рамках уникального проекта Музей «Голоса Мирных». Это безопасное доверительное пространство, в котором мирные жители Луганской и Донецкой областей, а также переселенцы впервые могут открыто рассказать свою личную историю пережитого во время вооруженного конфликта и таким образом освободиться от бремени молчания. В сборе свидетельств Мирных принимают участие психологи Фонда. Они помогают излечить травму войны, обрести мир, смотреть с надеждой в будущее.

"В уникальном и крупнейшем в Украине онлайн-музее Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных» хранится более 2 тысяч историй людей, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. Цель Фонда – собрать 100 тысяч таких историй до 2025 года. На сайте Музея в разделе «Истории Мирных» можно прочитать рассказанное очевидцами, увидеть фотографии с ними и их близкими, снимки домов, дворов, городов и сел после бомбежек. Фонд записал и хранит на сайте Музея серию видео- и аудиоинтервью с очевидцами событий. Также каждый, кто заходит, может отсортировать материалы по дате и названию населенного пункта, ознакомиться с событиями, которые случились в конкретное время и в определенной географической точке. В отдельном разделе хранятся эссе, снимки артефактов и рисунков детей, которые мечтают о мире. Для Фонда Рината Ахметова важна каждая история, человеческая судьба, жизнь, которая продолжается с верой в счастливое «завтра» и надеждой о мире", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Эксперты уже отметили важность открытия такого онлайн-музея.

"Невозможна полнота картины про события, если мы сосредотачиваемся на оптике войны только в аспекте танков, пушек, героических подвигов солдат... Важен взгляд людей, против которых эти автоматы и пушки действуют. Важно, чтобы люди рассказывали свои истории и переживания. У нас сейчас есть уникальная возможность собрать эти истории ради наших внуков и детей. Желаю команде, которая работает над этим проектом, чтобы они этот вызов преодолели", – сказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Среди историй Музея – судьба Анны Войтик из Талаковки.

Мама умерла. Она у меня была инвалидом III группы. Когда началась война, у нее возобновились все заболевания. Умерла от инсульта. Сын сразу повзрослел после смерти бабушки. По дому что-то стал делать. Если только заболею, сам идет в больницу, чтоб, не дай Бог, со мной ничего не случилось. Мечтаю, чтобы дети не видели всего этого ужаса, чтобы они не боялись и мы не боялись их отпускать на улицу. Хочу, чтобы был свой дом, тихий и уютный. Чтоб не бояться жить дальше. И чтоб знать, что будет завтра, ‒ говорит женщина.

Музей «Голоса Мирных» – это первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. Каждая история, рассказанная от первого лица, говорит болью тех, кто был вынужден прятать от бомбежек и обстрелов своих детей и стариков, кому довелось бежать, покидая родные дома и становиться вынужденными переселенцами. Для Фонда Рината Ахметова важно задокументировать и сохранить каждую историю, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира.

Миссия Фонда Рината Ахметова – оказывать помощь там, где в ней больше всего нуждаются, протягивать руку тем, для чьих судеб это крайне важно, совершать системную борьбу с системными проблемами. Это та масштабная работа, которую Фонд осуществлял на протяжении 15 лет и которую будет совершать ради будущего.

О вашей истории тоже должны узнать! Расскажите ее миру! Перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/my-story и заполните небольшую анкету, чтобы сделать свой вклад в сохранение памяти.

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