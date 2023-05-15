Музей истории Украины во Второй мировой войне получил «музейный Оскар»

10 мая в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония в честь победителей международного конкурса Museum and Heritage Awards, на которой Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне вручили специальную награду жюри за выставку «Украина – распятие» условиях войны

От имени коллектива почетную награду получил генеральный директор Музея Юрий Савчук.

Напомним, выставка «Украина – распятие» (куратор – Юрий Савчук, художник – Антон Логов) была открыта 8 мая 2022 года и за год экспонирования не только привлекла внимание мировых медиа и общественности, но и получила ряд выставочных сиквелов, которые были показаны за границей: «Битва за Украину» (г. Рига, Латвия), «Украина – распятие. 365…» (г. Таллин, Эстония), «Украина. Распятие. Трибунал» (г. Нью-Йорк, США).

В этом году организаторы конкурса получили около 500 заявок от разных музеев мира, 92 из которых вошли в финал по 18 номинациям. В номинации "Международная выставка года" в шорт-лист потенциальных победителей вошли: Национальный музей авиации и космонавтики США Смитсоновского института, Исторические музеи Торонто, Национальный совет музеев науки (Индия), объединение Музеев Варда (Дания) и Альпийский музей (Швейцария) .

По словам директора Museum and Heritage Awards Анны Приди, «когда члены жюри ознакомились с материалами выставки Национального музея истории Украины во Второй мировой войне "Украина – распятие", было принято единодушное решение присудить проекту и Музею войны Специальную награду жюри. Ведь то, что мы увидели, бесспорно вне конкурса и выходит за пределы наших традиционных критериев оценки».

Международное жюри особенно поразило процесс подготовки выставки, который начался в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину и то, что артефакты были собраны музейной командой в деоккупированных регионах Киевщины и Черниговщины сразу после их освобождения.

Как отметил Юрий Савчук: «Награда Museum and Heritage является проявлением большой поддержки Музея и украинского государства, а международное внимание дает важное чувство принадлежности Украины к европейской цивилизации и ясное видение ее европейского будущего».

Международная премия Museum and Heritage Awards была основана в 2002 году и известна в мире как "музейный Оскар". За годы существования престижную награду получали: Британский музей (Великобритания) и Музей искусств Метрополитен (США). Организация Museum and Heritage появилась в 1991 году как центр сотрудничества для музеев, галерей и культурного наследия. Церемония награждения – главное событие в рамках ежегодного Museum and Heritage Show и традиционно представляет основные инновации, современные тенденции экспозиционного дизайна и актуальные темы для дискуссий в сфере музейного дела и культурного наследия.