"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться": в Луцке прохожая под перинатальным центром приняла у женщины роды

"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться": в Луцке прохожая под перинатальным центром приняла у женщины роды

По словам очевидцев, роды принимала прохожая, оказавшаяся интерном.

В Луцке возле перинатального центра женщина родила ребенка. Роды принимала девушка, вышедшая из медучреждения.

Также читайте Родила в 11 лет: юную роженицу из Закарпатья и ее ребенка планируют изъять из семьи

Об этом сообщает "Вестник-К".

Событие произошло вчера, 31 декабря в Луцке вблизи перинатального центра. Женщина родила ребенка прямо в салоне микроавтобуса, который там припарковался.

По словам очевидцы Оксаны Никиты, все случилось в 13:40 в бусе, который подъехал к перинатальному центру.

"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время из больницы вышла девушка и направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", – рассказывает женщина.

По ее словам, девушка-интерн позвонила по телефону врачу и рассказала о роженице с ребенком и попросила принести матери и новорожденному мальчику необходимые вещи.

Напомним, что на Закарпатье 21-летняя жительница города Перечин родила своего четвертого ребенка прямо в автомобиле скорой помощи. Младенца имел двойное обвитие пуповиной шеи, но медикам удалось вовремя его спасти.

Читайте также: