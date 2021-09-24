"Муж нес на руках до скорой": в Днепре женщине провели сложную операцию на мозге

У женщины произошел разрыв сосуда в головном мозге.
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова сделали сложную нейрохирургическую операцию. Медики спасли 36-летнюю женщину из Кривого Рога.
Об этом рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
"Екатерина, 36 лет, дизайнер одежды. Дома сознание, муж в руках донес до "скорой".
"Я без нее не смогу жить", — сказал Игорь, перевозя на "скорой" жену из Кривого Рога в Мечникова. 50 мл крови через разорванную сосуд попало в мозг", — рассказал Рыженко.
Он добавил, что нейрохирурги после обследования решили оперировать, чтобы спасти женщине жизнь. Операция была сверхсложной. Пациентка пробыла в больнице 10 дней, и сегодня ее выписали домой, где ее ждут родители, муж и 4-летний сын.
Напомним, что Днепре в клинической больнице имени Мечникова спасают жизни 27-рчного бойца, которого настигла пуля снайпера. Она попала в голову молодого человека и его в крайне тяжелом состоянии транспортировали к Днепру.