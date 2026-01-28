Муж несколько недель держал возле себя тело убитой жены: жуткие подробности двойной трагедии

Мужчина убил жену и застрелился из ружья / © pixabay.com

В Николаеве вечером вторника, 27 января, правоохранители обнаружили в квартире тела местных супругов. Рядом с мужчиной была найдена предсмертная записка, которая пролила свет на подробности трагедии.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

По информации следствия, произошедшее произошло в одном из спальных микрорайонов города. Тревогу забил товарищ погибшего, заподозривший неладное и обратившийся к стражам порядка с сообщением о вероятном самоубийстве друга.

Прибывшие на место вызова патрульные обнаружили в квартире страшную картину.

Детали трагедии

В комнате на диване лежало тело 39-летнего владельца жилья с огнестрельным ранением головы. В руках он держал охотничье ружье. Рядом, укрытая одеялом, лежала его 40-летняя жена без признаков жизни.

Во время осмотра помещения следователи обнаружили предсмертную записку, написанную мужем собственноручно. В ней он раскрыл жуткие подробности последних дней:

Он признался, что убил жену несколькими неделями раньше .

Мотивом преступления стала ревность.

Все это время он оставался в квартире вместе с телом убитой жены, пока не решился покончить с собой.

Следствие продолжается

Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что мужчина погиб от выстрела. На теле женщины видимых признаков насильственной смерти во время первоначального осмотра не было обнаружено, точную причину ее смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления.

