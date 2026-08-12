Мужчина продал квартиру, а через 3 года получил долг за коммуналку: суд поставил точку в деле

Коммуналка

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Необычная ситуация произошла с мужчиной, который в феврале 2022 года продал квартиру. Тем не менее, в 2025 году ему насчитали более 7 тысяч гривен задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает SUD.UA.

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Долг касался периода с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года. То есть все время, за которое сформировалась задолженность, квартира уже принадлежала другому человеку.

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Долг насчитали после продажи квартиры

После получения судебного приказа мужчина обратился с заявлением об его отмене. Юристы подчеркнули, что оплачивать жилищно-коммунальные услуги должен их потребитель, а содержать недвижимость ее владелец.

Поскольку квартиру мужчина продал еще до начала периода, за который ему начислили долг, он не обязан платить эти средства.

В подтверждение этого в суд предоставили договор купли-продажи, выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и документы о получении судебного приказа.

Важным в деле стал вопрос сроков обжалования. По закону заявление об отмене судебного приказа можно подать в течение 15 дней со дня его вручения должнику.

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Сам документ суд выдал еще в сентябре 2025 года. Однако мужчина фактически получил его только 11 мая 2026 года.

Поэтому в суд предоставили почтовый конверт и трек-номер отправления, подтверждающий дату фактического получения документа.

Суд отменил долг

Суд удовлетворил заявление мужчины и отменил судебный приказ о взыскании с него более 7 тысяч гривен задолженности за коммунальные услуги.

Таким образом, мужчине не пришлось платить долг, начисленный за период, когда он уже не был владельцем квартиры и не пользовался жильем.

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Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

Как мы писали, при двухзонном счетчике электроэнергия ночью, с 23:00 до 07:00, стоит 2,16 грн/кВтч вместо базовых 4,32 грн. Например, за потребление 100 кВтч ночью можно сэкономить 216 грн в месяц. Чтобы воспользоваться ночным тарифом, нужен двухзонный счетчик, который отдельно фиксирует дневное и ночное потребление.

За первое полугодие 2026 года в Украине открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше всего таких дел было зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Чаще украинцы накапливают долги за теплоснабжение — 43% всех новых производств, еще 18% приходится на водоснабжение. Также долги возникают за жилищное обслуживание, газ, электроэнергию, вывоз отходов и другие коммунальные услуги.

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