Муж с ребенком умерли под завалами, а мать — в больнице: что известно об адской ночи в Запорожье

Из-за вражеских обстрелов Запорожья есть погибшие и раненые, среди них — дети: младшему пострадавшему всего девять месяцев.

Российские оккупационные войска в ночь на 22 марта массированно обстреляли Запорожье. В результате погибла вся семья, еще 13 жителей получили ранения разной степени тяжести.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеской атаке и последствиях.

Ночью россияне атаковали украинские города 179 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Больше всего от российской атаки ударными беспилотниками пострадало Запорожье.

Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА в области объявили еще около 18:30 часов. Ближе к 21:00 ударные дроны долетели до областного центра, где прозвучала серия взрывов.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что работает противовоздушная оборона. Параллельно враг атаковал прифронтовые территории Запорожского района с бортов тактической авиации.

Россияне атаковали областной центр 12 БпЛА. Как сообщили в полиции, по состоянию на 07:30 количество раненых в результате дроновой атаки составляет 13 человек, в том числе младенец. Погибли 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

Сетью облетело фото, обнаруженное на руинах дома. На портрете – погибший ребенок.

Фото: Associated Press

Одновременно из-под обломков спасли мужчину, которому чрезвычайники освободили дыхательные пути и передали врачам. Позже из-под завалов деблокировали тело человека без признаков жизни, оказавшегося отцом девочки.

По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, утром в больнице скончалась 38-летняя женщина, которая получила сверхтяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь.

"Эта атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, к сожалению, спасти ее не удалось", — говорится в сообщении.

Кроме того, взрывная волна повредила жилые застройки, общественные здания и транспортные средства. Один жилой дом разрушен, еще два — частично повреждены. Из-за атаки произошло, по меньшей мере, три пожара.

Фото: Associated Press

Спасатели на месте атаки

По данным ОВА, 94 человека обратились за помощью к социальным службам после вчерашней вражеской атаки. Психологи ГСЧС оказали помощь 22 гражданам. Всего последствия атаки ликвидировали 72 спасателя и 18 единиц техники ГСЧС.

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