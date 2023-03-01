"Муж Юли только вернулся после ранения": что известно о ДТП с Tesla в Коломые, где погибла волонтерка

В г. Коломыя Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтерку Юлию Пиотровскую-Губиляк, ее муж-военный Руслан Губиляк находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишут "Факты".

Трагедия произошла 24 февраля. Руслан Губиляк был тяжело ранен на фронте. После лечения он приехал на реабилитацию. На следующий день пара пошла в магазин за покупками, где мужчину и женщину сбила Tesla, водитель которой во время парковки не справилась с управлением.

38-летняя Юлия погибла на месте трагедии, ее муж, 51-летний Руслан, получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Юлия Пиотровская-Губиляк с первых дней полномасштабной войны России против Украины была волонтером, ее муж ушел на фронт защищать Украину. Пара воспитывала двоих детей – мальчика и девочку.

Фото: Факты

Основатель волонтерского центра "Локомотив" Игорь Костюк, где помогала Юлия, рассказал, что женщина работала в аптеке и с первых дней приносила медикаменты. Она занималась как военными, так и переселенцами. Семья Юлии и Руслана были патриотами Украины и воспитывали своих детей.

Фото: Волонтерский центр "Локомотив"

"Муж пошел защищать Украину на фронте. Там, насколько я знаю, получил ранение. Долго лечился и приехал домой на реабилитацию. Он приехал за день до трагедии. В тот день они с Юлей пошли вместе за покупками... Мы, как и все, видели сообщение о том, что Tesla сбила двух человек и одна из них погибла, но даже подумать не могли, что это была наша Юля, пока не позвонила ее сестра... Когда приехала скорая, Юля еще была жива. Остается только молиться, чтобы муж Юли Руслан выжил. Пока он в очень тяжелом состоянии и врачи не дают никаких прогнозов", — рассказал Игорь Костюк.

Фото: Факты

Троюродная сестра Юлии Ирина Ярмоленко рассказала, что муж волонтера получил перелом таза, его уже прооперировали.

Водитель Tesla на момент ДТП была трезвой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину.

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