Мужчина жаждал мести 15 лет, но убил не ту: Запорожье всколыхнул роковой случай

В Запорожье 21 января 2024 года произошел роковой случай. Мужчина застрелил женщину, а затем, увидев наряд полиции, застрелился сам. Чтобы понять мотивы преступления, следователям пришлось углубиться в историю, которая началась еще в 1998 году в одной из центральных областей Украины.

Об инциденте пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Жертвой мужа стала Светлана Р (имена изменены).

Случай в больнице

Мужчина был женат на Ирине В, которая занимала должность председателя областной медико-социальной экспертной комиссии, где на тот период в должности главного врача медицинского центра работала Елена М. подписи для того, чтобы один из пациентов получил группу по инвалидности.

Свидетелем по делу выступила женщина мужчины. Елена подделала подписи и просила ее взять вину на себя. За это она предлагала женщине деньги, однако она отказалась. Во всех судах, где рассматривалось ее дело, присутствовал Владислав Г.

В 2000 году областной суд оправдал Елену, а медсестру Светлану осудили с испытательным сроком. Но Елена, несмотря на оправдательный приговор, решила отомстить Ирине. Она подошла к дому Ирины и Владислава и бросила в него бутылки с зажигательной смесью. того времени мужчина уже сам решил отомстить Елене", — говорится в сообщении.

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В том же году мужчина заказал ей убийство, которое не удалось реализовать. Мужчины, которых заказал Владислав, были под хмельком и устройство сдетонировало раньше, чем Елена вышла из дома. Они не только не смогли убить женщину, но и сами пострадали.

"Правоохранители задержали их, и Владислава как заказчика. Мужчина свою вину не признал. В 2002 году его осудили на 10 лет тюрьмы, его подельники получили по 8 лет. Во время суда против Владислава свидетельствовала медсестра Светлана. Она утверждала, что мужчина неоднократно говорил. Елене", — рассказывается в сообщении.

План мести

Владислав вышел из тюрьмы в 2008 году. Приблизительно в сентябре 2023 года Владислав обзвонил все медицинские учреждения Запорожья и узнал, что Светлана работает в одном из них.

21 января Владислав приехал в район больницы на такси, сказал водителю, что ему нужно что-то передать, и попросил его подождать за углом. Через некоторое время мужчина вернулся в машину и таксист отвез его в сквер, где он, сев на скамью, стал ждать своей жертвы. Для конспирации Владислав надел военную форму.

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Мужчина в сквере настиг жертву и выстрелил в нее – сначала в спину, а затем контрольным в голову. После убийства он забрал у нее телефон и сел на скамью неподалеку. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Когда Владислав их увидел, он выстрелил себе в голову.

Жертвой оказалась не та

Следователи выяснили один важный факт – убитая женщина всю жизнь жила в Запорожье, никогда не приезжала в город, в котором берут начало события прошлых лет, и тем более никогда не была одним из действующих лиц той многолетней драмы, которая разворачивалась во Владислава. и их окружение.

Мужчина, 15 лет планируя месть, искал женщину, чья фамилия и инициалы полностью совпадают с медсестрой, которая когда-то давала против него показания. И, ориентируясь только на этот факт, он нашел, выследил и убил совсем другого человека.

Светлана, которую он искал, еще в 2002 году вышла замуж и взяла фамилию своего мужа.

Напомним, Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве.