Мужчин от 17 до 25 лет будут автоматически ставить на военный учет: детали

"Взятие на учет для мужчин этого возраста будет производиться без прохождения ВЛК.

В Украине мужчины в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически зачисляться на военный учет.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

Ставить на учет будут на основании информации из реестра "Оберіг", который собирает данные из других государственных реестров. Например, если за паспортом обратился мужчина 18-25 лет, которого нет в реестре "Оберег", то паспорт выдадут только при предъявлении военно-учетных документов.

"Взятие на учет для мужчин этого возраста будет производиться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), без необходимости посещения ими ТЦК", — указано в сообщении.

Миграционная служба при оформлении будет формировать перечень личных данных, которые передают в Министерство обороны для внесения в реестр "Оберег".

"При этом взятие на учет обратившихся за паспортом украинцев 18-25 лет осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, на учет будут брать ТЦК, определенные Генштабом ВСУ", — добавили в сообщении.

Отметим, Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету.

Читайте также: