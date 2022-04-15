Мужчин призывного возраста могут бронировать для восстановления инфраструктуры Украины

Во время мобилизации мужчин призывного возраста могут бронировать на строительство, как это произошло с водителями грузовиков.

Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью "НВ". За время войны больше всего разрушений претерпела транспортная система Украины - дороги, мосты, железная дорога, порты, аэродромы, порты Украины. Многие находившиеся в оккупации города разрушены. По мнению министра при наличии нужного финансирования и проектных команд, отсутствие бюрократии страну можно будет отстроить за два года. А для этого, конечно, потребуется рабочая сила. Где взять эту рабочую силу в условиях, когда мужчины 18-60 лет подлежат всеобщей мобилизации? По мнению Кубракова, часть мужчин нужно будет забронировать, так же как это сделали для водителей грузовиков в логистических компаниях.

Напомним в начале марта 2022 года правительство изменило правила бронирования.

Порядок бронирования работников следующий:

Органы государственной власти, другие государственные органы, учреждения, организации, которым установлены мобилизационные задания, подают Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения по бронированию военнообязанных.

Министерство экономики рассматривает представленные органами государственной власти, другими государственными органами предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает соответствующее решение.

Министерство экономики отмечает срок действия отсрочки, которая не может превышать шесть месяцев.

Предоставленная отсрочка аннулируется в случае:

если срок ее действия истек;

если предприятие, учреждение, организация закончили или отменили выполнение задачи по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, населения;

в случае ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации, требующих бронирования;

в случае увольнения забронированного военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Читайте также:

Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет

Как водителям грузовиков призывного возраста получить разрешение на пересечение границы