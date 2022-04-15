Мужчин призывного возраста могут бронировать для восстановления инфраструктуры Украины

Во время мобилизации мужчин призывного возраста могут бронировать на строительство, как это произошло с водителями грузовиков.
Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью "НВ". За время войны больше всего разрушений претерпела транспортная система Украины - дороги, мосты, железная дорога, порты, аэродромы, порты Украины. Многие находившиеся в оккупации города разрушены. По мнению министра при наличии нужного финансирования и проектных команд, отсутствие бюрократии страну можно будет отстроить за два года. А для этого, конечно, потребуется рабочая сила. Где взять эту рабочую силу в условиях, когда мужчины 18-60 лет подлежат всеобщей мобилизации? По мнению Кубракова, часть мужчин нужно будет забронировать, так же как это сделали для водителей грузовиков в логистических компаниях.
Напомним в начале марта 2022 года правительство изменило правила бронирования.
Порядок бронирования работников следующий:
- Органы государственной власти, другие государственные органы, учреждения, организации, которым установлены мобилизационные задания, подают Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения по бронированию военнообязанных.
- Министерство экономики рассматривает представленные органами государственной власти, другими государственными органами предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает соответствующее решение.
- Министерство экономики отмечает срок действия отсрочки, которая не может превышать шесть месяцев.
Предоставленная отсрочка аннулируется в случае:
- если срок ее действия истек;
- если предприятие, учреждение, организация закончили или отменили выполнение задачи по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, населения;
- в случае ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации, требующих бронирования;
- в случае увольнения забронированного военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.
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