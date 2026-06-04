Мужчин удерживали до 48 дней и пытали: новые детали скандала в ТЦК на Закарпатье (фото)

Пытки в ТЦК в Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

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В Закарпатье объявили подозрение руководителю районного ТЦК и двум его работникам. Чиновники обвиняются в том, что они незаконно держали 21 человека на сборном пункте от 1 до 48 дней. Кроме того, одного из удерживаемых пытали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, в течение февраля-апреля 2026 в помещении временного мобилизационного пункта без законных оснований содержали 21 военнообязанного, призыв которых был отменен после отказа воинских частей принять их на службу. Несмотря на это, людей не отпускали с пункта сбора — срок содержания составлял от 1 до 48 суток», — отметили в прокуратуре.

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Эти факты были обнаружены во время мониторингового визита Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В ходе расследования прокуроры и следователи допросили потерпевших и свидетелей, а также изъяли записи из нагрудных видеорегистраторов полиции и служебную документацию.

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Также правоохранители зафиксировали факт пыток. Следователи выяснили, что инструктор ТЦК избил мужчину, а затем приковал его наручниками к лестнице и оставил так до следующего утра.

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Теперь руководитель ТЦК и начальник военного учета обвиняются в превышении власти и незаконном лишении свободы, а инструктор — в пытках.

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании всем трем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают другие возможные жертвы и остальные причастные к преступлению лица.

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Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Пытки в ТЦК на Закарпатье / © Офис Генерального прокурора

Напомним, в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) фиксировались серьезные нарушения прав человека, в том числе случаи незаконного содержания и применения физического насилия.

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