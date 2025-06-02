Мужчин в розыске хотят разрешить бронировать— детали законопроекта

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Мужчин, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на военном учете или не уточнили персональные данные или находятся в розыске ТЦК позволят бронировать на критически важных предприятиях.

Соответствующий законопроект №13335 направили на рассмотрение профильного комитета ВР. Его зарегистрировала группа народных депутатов во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Также инициаторами законопроекта выступили глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, член этого комитета Федор Вениславский и другие.

Как уточняет «Судебно-юридическая газета», статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается дополнить новой частью. В соответствии с ней бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабмином порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, в которых:

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отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

военнообязанный не состоит на военном учете,

не уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона 3633-IX,

находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год. Если в течение этого срока работник не урегулирует свой военно-учетный статус в соответствии с действующим законодательством, работодатель будет иметь основания для его увольнения.

Ранее в Минздраве рассказали, что некоторые медики могут потерять броню от мобилизации.