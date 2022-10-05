Мужчин вылавливают прямо на улицах: Федоров о мобилизации в Мелитополе

Между захваченных Россией территориях, в том числе и в Мелитополе, продолжается принудительная мобилизация.

Городской голова Мелитополя Иван Фодоров говорит, что пока никто из жителей в оккупации не застрахован на мобилизацию в ряды армии РФ.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, мужчин забирают прямо на улице. Их забирают в комендатуру или так называемый военкомат, созданный в Мелитополе.

"Людей опрашивают, собирают анкетные данные держат от нескольких часов до суток. После этого людей отпускают. Отпускают, но заставляют оставаться постоянно на связи, чтобы была возможность в любой момент мобилизоваться.

Федоров рассказал, что гауляйтеры создали указ, по которому необходимо образовать "добровольческий батальон" численностью три тысячи человек. Впрочем, желающих оказалось очень мало. Следовательно, оккупанты разместили объявление о "добробате" даже на OLX. По словам мэра, в армию забирают ребят, которым исполнилось 18 лет.

Как сообщалось, российские захватчики усложнили выезд населения из Запорожской области. На вражеском блок-посте в Васильевке россияне строят границу – пункт пропуска. В очереди на выезд находится 1,5 тыс. авто — это более 5 тыс. человек.

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