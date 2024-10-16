Мужчина 10 дней бродил в Карпатах: четыре дня путешественник был без еды (фото)

До ближайшего населенного пункта ему оставалось пройти 15 км.

В Закарпатской области спасатели пришли на помощь 26-летнему жителю Николаевской области, который 10 дней бродил в горах. Последние четыре дня путешественник шел без еды.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Закарпатской области.

Изможденный мужчина, которого спасатели обнаружили в урочище Болотин Грунь, рассказал, что вышел в поход из ивано-франковского поселка Ворохта еще 5 октября.

Спасатели нашли истощенного мужчину в урочище Болотин Грунь / Фото: Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

До ближайшего населенного пункта ему оставалось пройти 15 км, когда он окончательно выбился из сил и позвонил в Службу спасения.

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“Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего доставили в село Богдан и передали работникам экстренной медицинской помощи. В конце концов, пострадавшего госпитализировали в Раховскую райбольницу”, — сообщили спасатели.

Напомним, ранее пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС отправились на поиски мужчины, заблудившегося в горах в Раховском районе Закарпатья и нуждавшегося в медицинской помощи.

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