Мужчина 2022 снялся с военного учета и категорически отказался от мобилизации: чем это закончилось

Во Львове к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Львовского апелляционного суда.

По данным суда, житель Львовщины отказался от мобилизации еще в 2022 году. Суд первой инстанции приговорил его к 2 годам испытательного срока, однако прокуратура еще обжаловала.

В материалах дела говорится, что «что при освобождении обвиняемого от отбывания наказания суд первой инстанции не учел, что вины в содеянном он не признал, в его действиях отсутствуют обстоятельства, смягчающие наказание, в т. ч. искреннее раскаяние. Обращает внимание на то, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации создает угрозу для безопасности государства в сфере обороны и приводит к необеспечению обороноспособности государства. Считает, что только наказание в виде лишения свободы способно обеспечить достижение его цели, которая заключается не только в наказании, но и предотвращение совершения новых преступлений как обвиняемым, так и другими лицами».

Адвокат подсудимого заявил, что у его клиента "есть серьезные проблемы со здоровьем, хронические заболевания с детства. Обращает внимание на то, что обвиняемый был признан непригодным к военной службе в мирное время и снят с воинского учета, поэтому он не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. При прохождении ВВК обвиняемого не осматривали. В материалах дела отсутствуют результаты осмотра обвиняемого. Отмечает, что в настоящее время обжалуется решение ВВК".

Суд отметил, что мужчина лечился еще в 2003-2004 годах. В последнее время он за помощью к медикам не обращался. Также обвиняемый в 2022 году снят с воинского учета. Других отметок в военном билете о постановке обвиняемого на учет в другом районном ТЦК нет.

"Таким образом, только исключенное с воинского учета лицо не подлежит мобилизации, а потому учитывая то, что обвиняемый снят с воинского учета в ТЦК по основаниям, предусмотренным ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», он подлежит мобилизации, а затем является субъектом преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины", - говорится в пояснении суда.

Поэтому апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

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