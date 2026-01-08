Мужчина 5 лет насиловал собственную внучку: прокуратура потребует пожизненного заключения

В течение 5 лет он насиловал малолетнюю внучку. Подозреваемый находится под стражей без права залога / © pixabay.com

В Сумской области 64-летний мужчина на протяжении пяти лет насиловал свою внучку.

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной прокуратуры.

Руководитель прокуратуры Александр Панченко лично сообщил о подозрении 64-летнему жителю Сум, обвиняемому в систематическом сексуальном насилии над собственной малолетней внучкой.

По данным следствия, издевательства начались летом 2020 года. Тогда 9-летняя девочка приехала на каникулы к дедушке и бабушке в деревню. Пользуясь беспомощным состоянием и доверием ребенка, дед изнасиловал его впервые.

С тех пор преступления приобрели систематический характер.

В период 2020-2022 годов происходило регулярное половое сношение во время пребывания ребенка в гостях.

А в начале полномасштабной войны подозреваемый проживал вместе с семьей девочки и продолжал совершать сексуальное насилие, иногда по несколько раз в неделю.

Лишь в 15-летнем возрасте девочка нашла силы рассказать о пережитом матери, немедленно обратившейся в полицию.

Правовая квалификация и мера пресечения

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно).

Суд поддержал ходатайство прокуроров. На время следствия мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.

«Дедушка, который должен быть примером и надежным другом ребенку, жестоко обидел его. За это преступление ему грозит пожизненное лишение свободы, именно на таком наказании и будет настаивать прокуратура во время судебного разбирательства», — подчеркнул Александр Панченко.

