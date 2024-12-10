Мужчина бегал за женщиной и умолял заняться с ним сексом: это закончилось трагически

В Днепре к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который преследовал женщину и просил ее заняться с ним сексом. Когда обидчик услышал очередной отказ, он напал на потерпевшую и ограбил ее.

Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано - ред.).

По данным суда, в г. Константиновка Донецкой области в апреле 2024 года мужчина на стадионе заметил женщину, которая бегала. С тех пор он начал ее преследовать, прося заняться с ним сексом. На следующий день возле стадиона он показал ей свой половой орган и предложил интим. Тогда женщина убежала.

Следующие несколько дней нападающий приходил к стадиону и следил за потерпевшей. В мае "ухажер" напал на свою жертву. Он украл ее мобильный телефон и предложил вернуть его, если потерпевшая займется с ним сексом. Когда женщина в очередной раз отказала, он напал на нее и принуждал к интиму. Обидчик убежал, когда увидел случайного прохожего, и разбил телефон потерпевшей.

Кроме того, в июле мужчина ограбил незнакомца: он украл его iPhone 15 pro Max.

Во время досудебного следствия подозреваемый вину признал и заключил сделку с прокурором.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 185 УК Украины. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

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