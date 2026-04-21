Мужчина бросил гранату в полицейских: есть много раненых
В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания. Пятеро правоохранителей получили ранения, нападавший задержан.
В Синельниковском районе Днепропетровской области произошел взрыв. В результате разрыва гранаты ранены пять полицейских. Полиция задержала нарушителя. Мужчина бросил гранату в полицейских.
О случившемся сообщили в полиции Днепропетровской области.
Бросил гранату в полицию: в Днепропетровской области задержали нарушителя
21 апреля в 06:30 утра в полицию поступило анонимное сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии заявляет о наличии у него двух гранат. Это был местный житель. Случай произошел в селе Николаевка Синельниковского района.
На место немедленно прибыла полиция. Сотрудники полиции начали переговоры с мужчиной, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыву и жизни людей в соседних домах», — рассказали в полиции.
Полицейские начали задержание мужчины. В ответ он бросил в них две гранаты. Одна из них не сработала.
Одна из гранат взорвалась. Как следствие — ранены пять полицейских. Они получили осколочные ранения разных степеней тяжести и были госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь.
Среди раненых работники группы оперативного реагирования и отделения полиции №3 Синельниковского РУП. Несмотря на ранения работников полиции, мужчину 1991 года рождения удалось задержать.
На месте взрыва изъяли фрагменты гранат и запал к ним.
На месте взрыва также работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.
Взрывы и стрельбы в Украине
Кроме теракта в Киеве, по всей Украине участились случаи атак на местное население и сотрудников полиции.
В частности, кроме взрыва возле Ровно, известно также о случаях стрельбы в Чернигове.
13 апреля произошел теракт в Броварах — в результате подрыва возле частного дома пострадал 36-летний мужчина.