Мужчина бросил гранату в полицейских: есть много раненых

Мужчина бросил гранату у работников полиции / © Facebook/Національна поліція - Дніпропетровська область

В Синельниковском районе Днепропетровской области произошел взрыв. В результате разрыва гранаты ранены пять полицейских. Полиция задержала нарушителя. Мужчина бросил гранату в полицейских.

О случившемся сообщили в полиции Днепропетровской области.

Бросил гранату в полицию: в Днепропетровской области задержали нарушителя

21 апреля в 06:30 утра в полицию поступило анонимное сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии заявляет о наличии у него двух гранат. Это был местный житель. Случай произошел в селе Николаевка Синельниковского района.

На место немедленно прибыла полиция. Сотрудники полиции начали переговоры с мужчиной, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыву и жизни людей в соседних домах», — рассказали в полиции.

Полицейские начали задержание мужчины. В ответ он бросил в них две гранаты. Одна из них не сработала.

Одна из гранат взорвалась. Как следствие — ранены пять полицейских. Они получили осколочные ранения разных степеней тяжести и были госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь.

Среди раненых работники группы оперативного реагирования и отделения полиции №3 Синельниковского РУП. Несмотря на ранения работников полиции, мужчину 1991 года рождения удалось задержать.

На месте взрыва изъяли фрагменты гранат и запал к ним.

На месте взрыва также работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Взрывы и стрельбы в Украине

Кроме теракта в Киеве, по всей Украине участились случаи атак на местное население и сотрудников полиции.

В частности, кроме взрыва возле Ровно, известно также о случаях стрельбы в Чернигове.

13 апреля произошел теракт в Броварах — в результате подрыва возле частного дома пострадал 36-летний мужчина.