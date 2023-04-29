"Мужчина бросился в комнату, где спали дети, а там — пустота": шокирующая история из Умани

По словам журналистки, на месте трагедии работать спасателям помогали местные жители, а предприниматели предоставили технику.

В результате российского удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека. Среди них – пятеро детей : двое мальчиков и три девочки.

О ситуации в городе и состоянии пострадавших рассказала местная журналистка Алина Золотухина, передает "Громадське радіо".

"Я общалась со многими пострадавшими, в которых родные оказались под завалами. Один из них это мужчина. После взрыва он бросился в комнату, где спали двое детей, а на месте комнаты — пустота. И этот мужчина сидел с пустым взглядом до самого вечера и ждал ожидания. хоть какой-то известия. У него несколько раз произошел нервный срыв, несмотря на то, что медики укололи ему немало успокаивающих", — говорит Золотухина.

По ее словам, работать спасателям помогали местные жители, а предприниматели предоставили технику.

"В соседнем здании обустроили пункт несокрушимости. Целый день и всю ночь разбирали завалы. Мы живем в соседнем доме и слышали, как всю ночь работала техника. Сейчас на месте еще много спасателей, они продолжают работать", — сообщила журналистка.

Она добавила, что волонтеры и городские власти открыли счета для помощи пострадавшим и организовали штаб, через который координируется поиск близких. Пострадавшим также оказывают помощь с одеждой, едой, жильем.

Напомним, что ночью против 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.

По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке был почти полностью уничтожен один подъезд – 27 квартир.

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