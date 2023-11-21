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Мужчина через суд требует переименовать Украину: должны быть ограничены права женщин и запрещено есть сало

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Мужчина через суд требует переименовать Украину: должны быть ограничены права женщин и запрещено есть сало

Житель Сум требует "учредить новое государство" / Фото: pixabay.com

Сумской апелляционный суд рассмотрел странную жалобу жителя Сум.

В Украине житель Сум подал в суд на государственную власть и силовые органы. Он требует учредить на территории Украины "новое государство", где будут ограничены права женщин, религиозные права и запрещено употреблять свинину в пищу.

Об этом говорится в постановлении Сумского апелляционного суда.

Что известно об иске

Как говорится в материалах дела, житель Сумщины сначала обратился с исковыми требованиями в один из районных судов, однако там ничего не удовлетворили. Тогда он обжаловал это в Сумском апелляционном суде. 

Мужчина подал иск к Сумскому МТЦК и СП, Сумскому национальному аграрному университету, президенту Зеленскому, ПЦУ, УГКЦ, силовым ведомствам и проекту "Следствие ведут экстрасенсы". Он требовал от суда "запрет совершать определенные действия, приостановление и признание недействительным нормативно-правового акта, обязательства совершить определенные действия, защиту чести, достоинства, деловой репутации"

Что известно о требованиях мужчины?

В материалах суда есть иск мужчины, состоящий из 29 пунктов. В частности, он требует:

  • Основать на территории Украины государство под названием "Священная Русь". 
  • Ограничить права женщин: запрещать женщине после родов и во время месячных жить рядом с родными, слово "родители" заменить в украинском языке и законодательстве на "родители", наказывать женщин, у которых есть половая жизнь без брака и если они изменили своему мужу.
  • Он также предлагает "ввести обязательность заключения брака между мужчиной и женщиной, которые имели половые отношения до свадьбы без права расторжения брака до самой смерти" и запретить аборты. 
  • Он в иске требует "обязать всех должностных лиц Сумского национального аграрного университета соблюдать Уставы Бога при осуществлении служебных обязанностей и на протяжении своей жизни". 
  • Запретить "потомкам рода Ноя" покупать землю в Украине, потому что по мнению истца "сработает проклятие". И в общем - отменить закон о рынке земли. 
  • Запретить все религиозные организации. Также житель Сумщины требует запретить употребление "свиного мяса и свиного сала". Он хочет сжечь "часословы, молитвословы", потому что из-за этого якобы война. 
  • Объединить церковь и государство и жить по "законам Моисея". 
  • Истец предлагает "внедрить солнечно-лунный календарь с соответствующими названиями месяцев, который отвечал бы принципам функционирования и подсчета древнееврейскому (Иерусалимскому) календарю".
  • Он требует от всех священников, которые молились "Отче наш" на украинском языке отправлять на восстановление Украины. А от проекта "Следствие ведут экстрасенсы" - расследовать причины аварии на Чернобыльской АЭС. 
  • Он требует заменить гривны на деньги из серебра
    Требования мужчины / © Единый государственный реестр судовых решений
    Требования мужчины / Фото: Единый государственный реестр судовых решений
    Требования жителя Сум / © Единый государственный реестр судовых решений
    Требования жителя Сум / Фото: Единый государственный реестр судовых решений
    Требования истца / © Единый государственный реестр судовых решений
    Требования истца / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что решил суд

Сумской апелляционный суд рассмотрел жалобу мужчины и оставил ее без удовлетворения.

"Коллегия судей считает, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения в суде апелляционной инстанции, определение суда первой инстанции о возврате искового заявления постановлено с соблюдением требований процессуального права, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит", — говорится в материалах суда.

Это постановление можно оспорить в Верховном суде Украины.

Напомним, Портников назвал варианты окончания войны.

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Дата публикации
Просмотры
1374
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