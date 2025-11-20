Мужчина до смерти избил младенца сожительницы: какой приговор суда

Муж до смерти избил 8-месячного младенца: суд вынес приговор / © Офис Генерального прокурора

Благовещенский районный суд вынес приговор мужчине, который смертельно избил восьмимесячного сына своей сожительницы. За совершенное его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Однако руководитель Кировоградской областной прокуратуры Ян Стрелюк, выступавший государственным обвинителем, считает назначенный срок несправедливым и настаивал на применении высшей меры наказания. Прокуратура уже готовит апелляцию на решение суда.

По данным следствия и результатам экспертиз, смерть ребенка наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. В суде доказали, что младенец испытывал многократные удары, а его смерть не была случайностью. Ян Стрелюк подчеркнул, что прокуратура настаивает на пожизненном заключении, поскольку считает, что по делам об убийстве детей компромиссы недопустимы.

«Жизнь ребенка — это абсолютная ценность, которую государство должно защищать больше всего. В таких делах не может быть компромиссов — только справедливое наказание», — заявил Стрелюк.

Руководитель областной прокуратуры также добавил, что пожизненное заключение для убийцы ребенка является не только наказанием, но и важным предупреждением для общества.

«Общество должно быть уверено: жизнь ребенка — святая, а государство не позволит его обесценить», — подчеркнул он.

