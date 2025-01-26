Мужчина добился отсрочки от мобилизации, в которой ранее отказал ТЦК

Основанием для отсрочки военнообязанный указал уход за отцом со второй группой инвалидности.

Житель Львовщины через суд добился отмены отказа работниками ТЦК в предоставлении ему отсрочки от мобилизации.

Об этом говорится в решении, обнародованном в судебном реестре в январе 2025 года, передает zaxid.net.

Чтобы получить отсрочку от призыва на время мобилизации по уходу за отцом со второй группой инвалидности, он написал заявление, приобщив копии паспортов, справок к акту осмотров МСЭК, пенсионное удостоверение отца и т.д. Документы направил по почте в один из районных ТЦК.

В октябре 2024 года комиссия отказала ему в получении отсрочки, указав, что у него "отсутствует полный список документов согласно абз.13 ч.1 постановления Кабинета Министров от 16.05.2024 №560".

При рассмотрении дела судья Роман Брилевский исследовал все материалы и аргументы и установил, что истец приобщил к своему заявлению о получении отсрочки документы, предусмотренные законодательством, а представители ТЦК не указали, каких документов не хватает. Суд пришел к выводу, что отсрочка должна быть предоставлена.

Заявление истца ответчик должным образом не рассмотрел, не исследовал всех доказательств и не осуществил проверку наличия оснований для оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации по предоставленным документам, что свидетельствует о противоправности решения ответчика об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, оформленного протоколом комиссии", – сказал судья.

Напомним, ранее стало известно о случившемся в Черниговской области. Там к двум годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего несколько повесток, однако воинские части отказывались брать его на службу.

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