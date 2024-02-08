Мужчина дважды отказался от мобилизации из-за брата-военного и больной бабушки: суд его наказал

На суде мужчина объяснил, что его брат уже в ВСУ.

На Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации, потому что его брат служит, а он ухаживает за бабушкой. За это его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина в марте 2023 года прошел ВВК, признавшую его годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку, но уклонился от мобилизации. Тогда ему вручили вторую повестку, однако мужчина снова отказался служить в ВСУ.

На суде подозреваемый вину не признал. Он сообщил, что в марте его остановил бус и военными предложили приехать в ТЦК, чтобы сверить данные. В помещение военкомата он прошел ВЛК, которая сочла его годным к службе в ВСУ, после чего ему дали повестку. Однако мужчина отказался от повестки, поскольку у него есть 81-летняя бабушка, за которой он ухаживает, а брат уже служит. Мужчина отметил, что он не может оформить уход за бабушкой из-за решения городского совета. Он добавил, что у женщины есть сын, но он живет отдельно.

Работники военкомата подтвердили, что мужчина отказался от мобилизации из-за пожилой бабушки. Фельдшер на суде подтвердила, что женщина болеет и не может самостоятельно ходить.

Суд установил, что брат подозреваемого действительно служит в ВСУ, однако у бабушки в Бучаче есть еще сын, который может за ней ухаживать. Кроме того, у мужчины нет отсрочки от мобилизации.

Жителя Тернопольщины признали виновным по ст.336 УК Украины и приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Прикарпатье мужчина получил повестку и решил расстаться, чтобы избежать мобилизации.

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